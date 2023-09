28.09.2023 h 09:31 commenti

Al Buzzi un corso per addetti ai telai manuali, figura richiesta soprattutto dai brand della moda

Nei laboratori della scuola sono a disposizione dieci telai per fare pratica, ai partecipanti verrà anche insegnato come manutenere una macchina. Il dirigente scolastico Marinelli: "E' una richiesta che arriva direttamente dal mondo della produzione"

Domanda e offerta di lavoro si incontrano al Buzzi; in partenza un corso per formare addetti ai telai manuali, figura richiesta soprattutto dai grandi brand della moda per la realizzazione di accessori.

La parte pratica del corso, sono aperte le iscrizioni, verrà realizzata nei laboratori della scuola dove sono a disposizione dieci telai manuali. “La nostra idea – ha spiegato il dirigente scolastico Alessandro Marinelli – è di insegnare ai corsisti non solo a tessere, ma anche a manutenere i telai due competenze che sono complementari”. E' il quinto corso professionale che viene organizzato, in collaborazione con vaie agenzie interinali. “Tutti i corsisti – continua il preside – hanno trovato un'occupazione, compresi quelli che avevano la necessità di riqualificarsi. Del resto organizziamo i corsi in base alle richieste che arrivano dal mondo del lavoro”.

l corso intende fornire ai partecipanti, numero massimo 15 persone, le conoscenze per riconoscere i materiali tessili e le loro modalità di realizzazione, predisporre gli orditi e i filati al macchinario, annodare fili o tele, preparare il macchinario alle lavorazioni. Per maggiori informazioni sul corso consultare l'home page della scuola.

