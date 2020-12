22.12.2020 h 15:12 commenti

Al Buzzi studenti a lezione di filato fantasia grazie alla generosità di un'azienda meccanotessile del distretto

La Gualchieri e Gualchieri ha donato alla scuola il macchinario ideato nel 2019 per permettere alle aziende di filato di fare campionari velocemente senza interrompere la produzione

(e.b.)

Alla fine delle vacanze natalizie, gli oltre 300 studenti dell’istituto tecnico industriale Buzzi di Prato che seguono il percorso Sistema Moda troveranno un nuovo macchinario che li aiuterà a diventare dei periti tessili pronti per affrontare le nuovo sfide del mercato. Si tratta di un torcitoio per i filati fantasia ideato e realizzato dall’azienda Gualchieri e Gualchieri di Prato che ha deciso di donarlo alla scuola come segno di vicinanza alla città e al distretto. Stamani, 22 dicembre, la cerimonia di consegna.Il macchinario si chiama FantaOne, ha un valore di circa 20mila euro, ed è stato pensato dall’azienda pratese soprattutto per permettere a chi fa filato di realizzare velocemente campionari senza interrompere la produzione in corso sugli altri dispositivi. E’ stato presentato nel 2019 all’Itma di Barcellona e ha avuto un ottimo riscontro internazionale tanto che è stato richiesto anche in cinque scuole ben oltre i nostri confini: Germania, Brasile, Belgio e due in Francia. "Questa cosa che la nostra città e l’istituto tecnico legato a doppio filo con il distretto, non avessero il macchinario mi disturbava profondamente. - racconta Renzo Gualchieri, patron dell’azienda fondata nel 1974 - E così abbiamo proposto alla scuola di fare la donazione".Proposta accolta a braccia aperte dall’istituto Buzzi dove è in corso una riorganizzazione didattica e un rinnovamento tecnologico dei laboratori. "E’ un primo passo ma è significativo per una scuola come la nostra. - ha affermato il dirigente scolastico Alessandro Marinelli - Stiamo al passo con i tempi ma senza abbandonare la conoscenza della storia per capire fino in fondo come è nata e si è evoluta la produzione tessile". Come segno di gratitudine verso la famiglia Gualchieri per la generosità e la sensibilità dimostrate, il dirigente Marinelli ha consegnato un portafoto con l'immagine di Tullio Buzzi e una pergamena.Adatto ad ogni tipo di filato e molto versatile, FantaOne è anche controllabile da remoto da qualsiasi telefonino su cui sia stata scaricata la specifica app. Un particolare non banale in un periodo complicato come questo in cui il Covid costringe i ragazzi a effettuare la didattica a distanza.Presente all’inaugurazione i rappresentanti del Mita e di Condinudstria e la presidente del Polo universitario Città di Prato, Daniela Toccafondi che ha lodato l’iniziativa: "Sono convinta che l’avanzamento della conoscenza passi da un mutuo scambio tra aziende e istituzioni scolastiche. Altrimenti la formazione non è completa e perfetta. Questa donazione è un segnale di rigenerazione, di vicinanza al mondo scolastico e di volontà di superare i problemi".