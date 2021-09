13.09.2021 h 08:55 commenti

Al Buzzi si sperimenta la produzione a Km 0: cotone e lino direttamente dall'orto al telaio

Un progetto che coinvolge biennio e triennio e include anche gli studenti con disabilità. Verranno anche realizzati due laboratori uno di biologia e l'altro di geografia

Una produzione a Km 0, dalle fibre al tessuto. Gli studenti dell'istituto Buzzi, da quest'anno, avranno a disposizione un orto didattico botanico dove coltivare il cotone, il lino, ma anche la barbabietola utilizzabile per la tintura dei tessuti.

Un progetto che coinvolge biennio e triennio e anche i ragazzi con disabilità. “Oltre a realizzare l'orto, con fondi della scuola – ha spiegato il dirigente scolastico Alessandro Marinelli – verranno allestite anche due aule, una adibita a laboratorio di biologia, l'altra per le geografia, nasceranno nell'ex appartamento del custode ormai disabitato. abbiamo anche recuperato una parte di giardino che era abbandonata”.

I finanziamenti, in questo caso, sono della Provincia e ammontano a 190 mila euro, i lavori saranno conclusi nei prossimi mesi.

“L'orto botanico – spiega Carlo Tallarico docente di biologia – è strettamente legato all'attività di biologia del biennio, dove appunto si studiano le cellule e le piante. Ma anche a quella del triennio, in modo particolare all'attività tessile: spesso i ragazzi non hanno mai visto una pianta di cotone. Così avranno un ciclo completo della materia”.

Nel progetto sono coinvolti anche i ragazzi con disabilità, 36 su una popolazione di oltre 2.100 alunni. “Avranno a disposizione una parte dell'orto – spiega Stefania Martucello responsabile insegnamento disabilità – con l'obiettivo di insegnare loro a prendersi cura della pianta, dal seme fino alla crescita, ma anche di partecipare a un progetto che coinvolge tutta la scuola.”.

Nei prossimi mesi l'orto verrà anche arricchito con un giardino verticale

Oltre al laboratorio di biologia, verrà allestita anche l'aula di geografia, uno spazio che mancava di cui si sentiva il bisogno. “L'insegnamento della geografia – spiega Marinelli – è cambiato in quanto oggi si affrontano problemi legati anche all'ambiente, da qui l'idea di avere i due laboratori vicini. L' aula di geografia sarà attrezzata con plastici e una proiettore multimediale”.

