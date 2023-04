17.04.2023 h 09:04 commenti

Al Buzzi saranno realizzate un'aula di fisica e una di biologia oltre a due laboratori di informatica

I lavori, finanziati dalla Provincia, inizieranno mercoledì e dureranno per quattro mesi. Le aule saranno ricavate all'interno dell'ex appartamento del custode

Mercoledì 19 aprile aprirà il cantiere per la realizzazione di un'aula di biologia, una di fisica/geografia e due laboratori informatici al Buzzi. I lavori sono finanziati con 150mila euro dalla Provincia e dureranno quattro mesi.

Le due aule saranno ricavate all'interno dell'ex casa del custode e si affacciano sull'orto sperimentale. “L'aula di fisica e geografia – spiega il dirigente scolastico Alessandro Marinelli – sarà allestito con un piccolo planetaria e ospiterà anche la collezione di minerali della scuola. Mentre i laboratori di informatica rientrano in un'organizzazione degli spazi scolastici”.

I lavori completeranno la riqualificazione dell’impiantistica dei laboratori: “Con questo intervento – ha sottolineato il presidente della Provincia Simone Calamai - saremo in grado di mettere a disposizione dei nostri studenti nuovi locali strategici, in quanto pensiamo che dalla fruibilità di questi spazi derivi un valore maggiore della didattica e dell’insegnamento “.

Edizioni locali collegate: Prato

