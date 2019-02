18.02.2019 h 13:30 commenti

Al Buzzi lezione contro il bullismo, in cattedra il procuratore minorile Sangermano: "Il bullo è un vigliacco"

Per gli studenti delle terze classi un insegnante d'eccezione per parlare del fenomeno: La scuola è un ganglo vitale per ridurre il bullismo riconducendo i ragazzi alla coscienza e alla consapevolezza"

nadia tarantino

“Il bullo è un vigliacco, uno che ferisce pensando solo di scherzare, uno che non si rende conto che il male che fa può uccidere una persona”. Per i ragazzi delle terze classi dell'istituto Buzzi una lezione speciale: oggi, lunedì 18 febbraio, a salire in cattedra è stato il capo della Procura per i minori della Toscana Antonio Sangermano. “Un incontro amichevole” - come lui stesso lo ha definito – per parlare di un tema molto attuale: il bullismo. Bullismo, cyberbullismo, legalità in un dialogo ricco di spunti di riflessione.“Emerge la fotografia di un fenomeno dirompente, figlio di una diseducazione civica, culturale ed etica, frutto di un malinteso senso della forza che viene vissuta come prevaricazione e violenza per sentirsi il leader di un gruppo. Essere leader, però, è un'altra cosa e si afferma in altro modo”.“Sì, è sempre esistito. Oggi l'idea delle forza e della bellezza, l'idea della leadership come prevaricazione e non come capacità di coordinamento e condivisione si è fatta più pregnante. Un fenomeno diffuso tra i ragazzi, una della manifestazioni del mondo giovanile: l'atteggiamento violento, narcisistico, prevaricatorio”.“Il bullo è un vigliacco che non ha consapevolezza, che pensa di scherzare e non si rende conto che prese in giro, molestie e minacce feriscono la vittima che è una persona vulnerabile. Il bullo prende di mira quella che ritiene una persona fragile, ma anche il bullo è un fragile che si mette a capo di un branco per smettere di essere sé stesso e diventare il capo di un cumulo soggettivo. Non sa che il male che fa agli altri puà anche uccidere”.“Tantissimo. La scuola è un ganglo vitale per ridurre il bullismo riconducendo i ragazzi alla coscienza, alla consapevolezza, a una interiorizzazione diversa del valore delle relazione. Il metro della relazione non è la prevaricazione, non è la forza ma la condivisione, l'ascolto, il dialogo e anche l'amore. La scuola può fare tanto attraverso la formazione, la prevenzione e in questo la Procura minorile è molto impegnata”.“Quello che avviene nella rete è eterno. Un video virale o una foto che gira possono diventare un gioco distruttivo di una vita umana. Isolamento, derisione, demolizione di un'esistenza. Il gioco, insomma, che diventa anche causa di morte. Bisogna stare molto attenti, è necessaria una riflessione profonda sul ruolo e sull'utilizzo dei social network. Si dovrebbe prevedere un'attenzione massima nella tipologia delle immagini che vengono pubblicate in un gioco dell'apparire sempre più belli, sempre più spogliati in una sorta di fulgore estetico. Senza contare il rischio per i giovanissimi di finire nelle mire di adulti che nella loro schifosa concupiscenza manipolano senza freni. Non sto profetizzando una società castigata, semmai una società più consapevole”.“Anche. Pensiamo, per esempio, alla diffusione di video con minori intenti in atti intimi: stiamo parlando di un fenomeno molto presente che dimostra come i ragazzi abbiano un'idea totalmente sbagliata della sessualità. Il classico caso è quello del fidanzatino che si fa mandare un video intimo dalla fidanzatina e poi, a chiusura del rapporto, per semplice esibizionismo, lo diffonde in una chat distruggendo la vita della ex. Così si violano le regole del diritto, ma ancora prima quelle della coscienza. La scuola può fare tantissimo da questo punto di vista”.“La scuola è il motore primordiale della introiezione del sentimento della legalità nei futuri cittadini. Può fare tantissimo nell'inoculare negli studenti un senso di appartenenza che si base sui diritti e sui doveri. Io dico sempre che bisogna inaugurare una nuova stagione di doveri e da dove partire se non dalla scuola”?“Prato è una realtà molto complessa, molto difficile. Una realtà in cui i fenomeni di devianza si sommano alle caratterizzazioni sociologiche della città e quindi c'è un problema di un'immigrazione composita. L'immigrazione è una risorsa, il cittadino immigrato deve essere rispettato ma al tempo stesso deve rispettare. L'opportunità dell'accoglienza deve trasformarsi in coscienza dell'accoglienza e in condivisione delle regole basilari del vivere civile, quelle regole racchiuse nella Costituzione e la prima regola è neminem laedere, ossia non fare male a nessuno”.