Ingegneri a lezione di tessile al corso serale del Buzzi. Debutto per l'indirizzo di logistica

Il consiglio d'istituto ha approvato la delibera, ora si aspetta il parere della Provincia e l'autorizzazione della Regione che potrebbe arrivare entro dicembre. Trovati gli spazi per i laboratori all'interno dell'istituto

Le richieste di frequenza al corso serale di specializzazione tessile all'istituto Buzzi, anche quest'anno, sono in crescita ma gli alunni sono soprattutto ingegneri già occupati nel settore, che però hanno bisogno di avere competenze tecniche specifiche.“E' un fenomeno in costante aumento– spiega il dirigente scolastico Alessandro Marinelli – e rientra nel cambio di mentalità del mondo del lavoro dove si richiede una formazione continua. Molti studenti hanno, oltre alla laurea, un diploma liceale, e quindi necessitano di un percorso più tecnico, rispetto all'università, da qui il boom di iscrizioni per un percorso specifico”.E sempre nell'ottica di un rapporto con il mondo produttivo, l'indirizzo in logistica nell'istituto tecnico potrebbe diventare una realtà a partire dal prossimo anno scolastico. Il consiglio d'istituto ha approvato la delibera per la nuova specializzazione, ora verrà inviata la relazione alla Provincia che valuterà la fattibilità e i costi, per poi passare la richiesta alla Regione per l'autorizzazione alla modifica del piano formativo. Passaggi che potrebbero concretizzarsi entro la fine dell'anno.La proposta di inserire il nuovo insegnamento nel percorso scolastico non è nuova, ma rispetto allo scorso anno c'è una novità: le lezioni si terranno all'interno dell'istituto di viale della Repubblica e non nell'interporto. “Stiamo riorganizzando gli spazi all'interno della scuola- spiega il dirigente scolastico Alessandro Marinelli – e quindi riusciremo a trovare aule per l'indirizzo. Non è previsto un aumento degli studenti, ma solo una ripartizione verso i vari indirizzi di quelli che frequentano il terzo anno. Nessun problema neppure per trovare gli insegnanti; si attinge da quelli di meccanica”. La Provincia dovrà anche valutare l'effettivo bisogno di diplomati in logistica rispetto alle esigenze del territorio. “In Toscana – continua il preside – c'è un istituto tecnico a Livorno, con specializzazione portuale e uno a Lucca, ma nell'area vasta nessuna offerta. Eppure l'interesse per diplomati tecnici soprattutto dall'interporto sono in costante crescita. Abbiamo anche la richiesta da parte di imprenditori pratesi con aziende a Milano per avere figure specializzate”. La figura del perito, sarà infatti orientata all'aspetto manageriale, quindi alla movimentazione delle merci e ai rapporti con la dogana per le spedizioni extra Ue, ma anche competenze più tecniche legate alla meccanica.