Akron e Devil scoprono il nascondiglio della droga: recuperate otto dosi di eroina

I due pastori tedeschi della polizia municipale hanno indicato agli agenti una buca vicino a piazza del Mercato Nuovo dove era stato occultato lo stupefacente già pronto per essere spacciato

Il fiuto di Akron e Devil, i due cani inservizio antidroga con la polizia municipale, ha permesso di recuperare 8 involucri di eroina durante un controllo che si è svolto nei giorni scorsi per la prevenzione e la repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti.

L'operazione ha riguardato la zona di via Bologna e di piazza del Mercato Nuovo dove, durante la perlustrazione dell’area, i due pastori tedeschi in servizio al Comando di piazza dei Macelli hanno segnalato agli agenti la presenza dello stupefacente nascosto in una piccola buca scavata in un area verde. La sostanza era già confezionata e pronta per la vendita. E' stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.