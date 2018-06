14.06.2018 h 14:23 commenti

Aiuto ai senza fissa dimora, la Caritas contro il Comune: "Ha creato un doppione, così si sprecano le risorse"

Per l'associazione il servizio degli operatori di strada si sovrappone a quello attivo già da 15 anni con i volontari Caritas. Il responsabile della Ronda notturna: "Bisogna stabilire le competenze di ciascuno per non sprecare risorse"

La Caritas chiede al Comune di condividere le strategie per l’aiuto ai senza fissa dimora passando per un tavolo di lavoro comune.

“L' amministrazione con il progetto antitratta e quello degli operatori di strada offre un servizio strutturato che va oltre quello nostro - spiega Giovanni Pieraccini responsabile del servizio di Ronda della Caritas – ma è necessario che comunque ci sia un lavoro in rete: bisogna stabilire gli ambiti di intervento per i volontari e per i dipendenti delle cooperative in modo da non sovrapporsi”.

Giorni e orari dei rispettivi servizi in alcuni momenti coincidono, mentre il fine settimana resta scoperto: “Capita – spiega Caterina una volontaria del servizio – che ci siamo trovati, noi e gli operatori del Comune, ad avvicinare in contemporanea lo stesso utente, creando sicuramente confusione e uno spreco di forze inutile. Non è una questione di primeggiare, ma di dare un aiuto più efficiente ottimizzando anche le risorse finanziarie”.

Che non ci sia un grande coordinamento tra Caritas e Comune lo dimostra il progetto per l’utilizzo dei locali alla stazione centrale: “Eravamo quasi arrivati ad un accordo insieme alle Ferrovie dello Stato,- spiega Pieraccini - ma poi il Comune ha deciso invece di destinare le risorse all’attività degli operatori di strada. Una scelta che ci è dispiaciuta nella quale, comunque, non siamo stati coinvolti”. L’idea era di creare nei locali in disuso della stazione centrale uno spazio di ascolto per orientarli poi verso i servizi messi a disposizione da Comune e Caritas.

La ronda notturna della Caritas è attiva da oltre 15 anni e conta su una ventina di volontari che cinque sere alla settimana portano coperte e cibo a chi vive per strada.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus