Accordo tra Gida e gli spurghisti: stop ai problemi per lo smaltimento dei liquami

Fino a tutto il 2022 l'associazione, che riunisce 48 aziende del circondario, avrà l'esclusiva sull'85% della capacità di conferimento di Gida a fronte del pagamento di 4,3 milioni di euro

Grazie all'accordo siglato stamani, 18 maggio, il Consorzio Spurghisti associati ha comprato la quasi totalità della capacità di conferimento di Gida, la società di depurazione delle acque partecipata da Comune, Confindustria e Consiag. Fino al 31 dicembre 2022 i 48 spurghisti associati, di cui una ventina pratesi, avranno la certezza di poter portare quotidianamente agli impianti del Calice e di Baciacavallo fino a 149mila tonnellate di liquami annui, su una capacità totale di circa 160mila tonnellate, a fronte di un corrispettivo di 4,3 milioni di euro che rappresenta circa un quarto delle entrate della società di depurazione. Cifra che sarà garantito anche se il quantitativo a disposizione non dovesse essere sfruttato al massimo. Il cosiddetto "vuoto per pieno".

Molteplici i vantaggi da entrambe le parti. Gli spurghisti avranno un prezzo fisso al riparo dalle oscillazioni e la certezza sui quantitativi a disposizione in modo da programmare con più facilità il lavoro. L'accordo copre ben l'85% del loro fabbisogno annuale. “Questo è il primo grande accordo ufficiale siglato dal Consorzio Spurghisti Associati, che è una associazione di categoria unica nel suo genere in Italia. Siamo nati nel 2018 e rappresentiamo già 48 aziende, principalmente fra Prato, Firenze e Pistoia, anche se negli ultimi tempi aziende di altri territori toscani, senesi, empolesi, aretini e pisani, hanno scelto di associarsi – spiega il presidente di Csa, Gianni Palumbo -. È un accordo che ha una triplice valenza positiva e che per le nostre aziende comporterà la possibilità di poter ripartire con più serenità dopo la pandemia e programmare il futuro con meno incertezze, garantendo di conseguenza ai cittadini, agli ospedali, alle scuole, alle palestre, ai ristoranti e agli enti pubblici e privati la continuità dei nostri servizi”.



Gida, che lascerà il restante 15% della capacità di conferimento al libero mercato, avrà un'entrata certa che permetterà di pianificare gli investimenti. “Con questo accordo Gida ribadisce il suo ruolo strategico e di fondamentale importanza per tutta la piana e contribuisce a risolvere il problema dell’incertezza degli scarichi, una delle maggiori preoccupazioni che in passato hanno interessato anche le aziende che si occupano della gestione dei rifiuti liquidi – precisa il presidente di Gida, Alessandro Brogi -. Del resto, assieme alla depurazione di acque civili e industriali, questo ramo di attività rientra nella mission di Gida, che ha come obiettivo principale la tutela dell’ambiente e il trattamento di materiali che, senza il passaggio dai nostri impianti, risulterebbero fortemente inquinanti se abbandonati sul territorio come già successo in passato”.

Il vantaggio sarà anche ambientale perchè avendo certezza sul conferimento, difficilmente gli spurghisti si ritroveranno a fine giornata senza sapere dove scaricare con il rischio che tutto finisca nei campi. “Il nostro è di fatto un servizio di pubblica utilità e se un passaggio di questa filiera per qualche motivo si inceppa a pagare le conseguenze sono anche e soprattutto i cittadini. Di sicuro grazie alla firma di oggi le tariffe per gli utenti finali non aumenteranno, almeno per quel che riguarda i nostri associati – spiega Cristiano Checchi, responsabile commerciale di Csa -. Abbiamo scelto Gida per l’affidabilità che ci garantisce e per i rapporti oramai consolidati da anni di collaborazione. È un passo avanti importante e unico nel nostro settore, che potrà servire anche per diminuire gli scarichi illegali in fognatura. Ai cittadini diciamo di diffidare di tariffe eccessivamente basse per i nostri servizi sul libero mercato, perché potrebbero essere sinonimo di irregolarità nelle operazioni di smaltimento”.

L'accordo suggella il percorso nato nell'estate del 2018 con la cosiddetta "crisi dei fanghi" quando il blocco dei conferimenti per problemi di smaltimento mise in ginocchio il settore. Dal quel momento buio è nata l'idea degli operatori di unire le forze (a Prato solo tre aziende non si sono consorziate) e di gettare le basi per un accordo con Gida. Il sindaco Biffoni la definisce una storia "molto pratese". “Perché dimostra l'innata capacità di trasformare i problemi in opportunità rimboccandosi le maniche. - afferma il primo cittadino - Ricordo perfettamente l’estate 2018, quando emersero con forza le criticità legate allo smaltimento dei rifiuti liquidi. Lo stop degli spurghisti avrebbe comportato conseguenze disastrose da un punto di vista sanitario. Una criticità che nell’immediato fu superata grazie alla sinergia tra i diversi soggetti coinvolti e che adesso viene superata a livello strutturale con questo accordo tra Gida e il Consorzio Spurghisti Associati, garantendo un buon funzionamento sul nostro territorio di un servizio essenziale”.

La quasi esclusiva dei conferimenti di Gida al consorzio li dovrebbe mettere al riparo da eventuali future criticità simili a quelle del 2018.

Al momento lo smaltimento dei fanghi è garantito per due terzi dal vecchio inceneritore ristrutturato (quello nuovo ha appena ricevuto il decreto di Via regionale ma è pendente un ricorso al Tar dei comitati cittadini contrari) e per un terzo viene portato fuori. E' in progettazione esecutiva e dovrebbe essere realizzato nel 2022 l'essiccatore di fanghi che permetterà di ridurre al minimo i quantitati da incenerire o portare fuori.Il consigliere del cda di Gida, Daniele Matteini, che tra un mese sarà il nuovo presidente di Confindustria Toscana Nord, annuncia anche la realizzazione al Calice della seconda pista per i camion in modo da velocizzare le operazioni di scarico degli spurghisti.

