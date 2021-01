15.01.2021 h 16:46 commenti

Aiuti alle case del popolo e ai circoli: sorpresa, la proposta è di Fratelli d'Italia

Claudio Belgiorno, capogruppo del partito di Giorgia Meloni, ha presentato una mozione per l'istituzione di un fondo per queste realtà sulla falsa riga di quanto fatto per le associazioni sportive

Aiuti a fondo perduto alle case del popolo e ai circoli ricreativi. La proposta non arriva dal centrosinistra come sarebbe scontato pensare di fronte a realtà sociali tipiche e storiche di questa parte politica, ma bensì dal versante opposto. Decisamente opposto: Fratelli d'Italia.Il capogruppo in Consiglio comunale, Claudio Belgiorno, ha presentato una mozione in cui chiede di istituire un fondo per questi enti, ma anche per le proloco e le associazioni culturali e in generale per il Terzo settore, esattamente come fatto per le società sportive del territorio a cui sono stati destinati 300mila euro."Abbiamo pensato anche a tutte quelle realtà che a causa della pandemia e alle norme ristringenti previste dai vari dpcm, ancora oggi non sono potute ripartire a pieno e sono state dimenticate anche dai vari decreti rilancio del Governo. - afferma Belgiorno - Per questo motivo riteniamo doveroso trovare i fondi da destinare alla sopravvivenza di punti di aggregazione fondamentali nei vari quartieri della città, come le case del popolo e i circoli Mcl, come anche tutte le associazioni culturali, di promozione sociale, musicali, teatrali, animalistiche. Per concludere con le proloco presenti sul territorio che tutelano le nostre tradizioni e feste di paese".Con radice di sinistra o meno, quindi, circoli e associazioni, stanno subendo pesanti perdite a causa del Covid nonostante la loro funzione sociale e hanno quindi diritto di esere sostenute. "Non dobbiamo dimenticare l’impegno fondamentale dei volontari di queste associazioni e circoli che hanno contribuito in piena emergenza nel fornire alla città un aiuto vitale come per l’impacchettamento e la distribuzione delle mascherine o anche raccolte alimentari per le famiglie in difficoltà. Per questo - conclude Belgiorno - colgo l’occasione per dire ancora grazie a tutti loro a nome di Fratelli d’Italia e della città".Sulla questione è intervenuto il consigliere Pd Antonio Facchi: “Il bando per i contributi è già in preparazione ed è frutto di numerosi incontri avvenuti in questo periodo con le varie associazioni della città a cui ha partecipato direttamente anche il sindaco.