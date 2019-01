07.01.2019 h 19:35 commenti

Tassa di soggiorno anche per gli ospiti Airbnb, via libera alla modifica del regolamento

Le case affittate per periodi brevi attraverso piattaforme digitali sono equiparati agli affittacamere e pertanto gli ospiti dovranno pagare 50 centesimi a persona a notte

Anche gli ospiti Airbnb dovranno pagare la tassa di soggiorno al Comune di Prato. L'importo è minimo ed equiparato agli affittacamere, 50 centesimi a persona a notte. La sua entrata in vigore è questione di poche settimane. Il tempo dell'approvazione della modifica al regolamento sull'imposta di soggiorno da parte del Consiglio comunale e dell'attivazione della piattaforma regionale, slittata dal 1° gennaio al 1° marzo.

Intanto l'adeguamento della normativa pratese è stata approvato dalla commissione 1 presieduta da Rosanna Sciumbata che per prima un anno fa ha posto la questione all'ordine del giorno facendo approvare una mozione dal Consiglio comunale. Ora quell'impegno teorico si traduce in realtà. "Seguiamo l'esempio di grandi città come Milano e Firenze, - spiega Sciumbata - anche se nel nostro caso il fenomeno ha dimensioni minori".

Pur con numeri limitati, l'introduzione della tassa di soggiorno per chi affitta case per periodi brevi attraverso piattaforme on line, rappresenta un provvedimento equo rispetto alle altre strutture ricettive che già la pagano e costituisce anche un potenziamento di questa voce d'entrata delle casse comunali che nell'ultimo anno ha contato circa 350mila euro.