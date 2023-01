19.01.2023 h 12:40 commenti

Ai piedi del ponte Manetti sboccerà un giardino di 30 mila tulipani rari

Il Comune di Poggio a Caiano ha aderito al progetto Wanderandpick. Altri mille bulbi in primavera coloreranno la rotonda a Poggetto

Sono circa 30 mila i bulbi di tulipani rari piantati nel comune di Poggio a Caiano nel campo che si stende sotto al ponte Manetti dove in primavera sboccerà un vero e proprio giardino diffuso con 35 varietà storiche e/o botaniche. Il Comune ha aderito al progetto "Wanderandpick-giardini diffusi" promosso dall'associazione Le Tribù della Terra per creare un vero e proprio parco di tulipani a Poggio a Caiano.

Nato da un'idea di Alessandra Benati, Wanderandpick (che letteralmente significa "passeggia e raccogli") è pensato per promuovere la cura e la curiosità verso il verde e verso la botanica grazie alla bellezza dei fiori, incoraggiando anche l'interazione con la comunità che potrà cogliere i tulipani e portarli a casa. I 30 mila bulbi, anche grazie alla collaborazione dei volontari dell'Oasi Apistica Le Buche, sono stati piantati in modo da creare dei percorsi dove i cittadini potranno camminare e, se lo vorranno, cogliere i tulipani previo contributo che servirà per dare continuità nel tempo al progetto.

"Far conoscere fiori rari è un modo per promuovere la conoscenza artistica e botanica, tanto più in un comune come Poggio a Caiano che ospita il museo della Natura Morta - ha spiegato Alessandra Benati ideatrice del progetto – Inoltre il progetto promuove una ricerca scientifica per l’uso dei microorganismi per uno sviluppo biologico del verde pubblico, utile anche a donare ai visitatori quel benessere e godimento che deriva dall'incontro tra arte, bellezza e scienza".

I bulbi di tulipani sono stati messi a dimora nel mese di novembre nel campo che si stende sotto al ponte Manetti, proprio lì, nei pressi dell'Oasi apistica Le Buche, impegnata da sempre a tutelare e conservare specie da frutto antiche e ai piedi della splendida villa medicea di Poggio patrimonio Unesco e del Museo della Natura Morta con i suoi straordinari dipinti, alcuni dei quali raffiguranti con grande precisione scientifica le innumerevoli qualità di agrumi e frutti che venivano prodotti nelle campagne e nei giardini della Toscana medicea e oggi ormai scomparsi. A curare il progetto paesaggistico sono state le architette Ilenia Maria Agresti e Giulia Crocetti Corenich. Oltre al terreno sotto al ponte Manetti, altri fiori sono stati piantati nei giorni scorsi anche sulla rotonda tra via Regina Margherita e via Statale a Poggetto: mille bulbi tra tulipani rosa, crochi, giacinti e narcisi che una volta sbocciati saranno visibili sia da chi proviene da via Regina Margherita che da chi arriva alla rotatoria da via Statale.

"Abbiamo aderito con slancio al progetto -ha spiegato il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli -. I Medici ci hanno lasciato in eredità un luogo ricco dal punto di vista della biodiversità ed è compito nostro fare il possibile per sostenere la ricerca scientifica e botanica oltre che promuovere la bellezza del nostro territorio".

Per la primavera, quando i bulbi saranno sbocciati, saranno organizzate una serie di iniziative a carattere culturale e divulgativo cui l'amministrazione comunale e Wandeandpick stanno già lavorando.