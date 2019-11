09.11.2019 h 16:44 commenti

Ai Gigli arrivano i cestini rosa per raccogliere e riciclare le gomme da masticare

I chewingum sono, secondo Legambiente, al quarto posto nella classifica dei 10 rifiuti più inquinanti del pianeta. Ora arrivano i "gumdrops" per sensibilizzare la popolazione e aiutare l'ambiente

Al centro commerciale I Gigli arrivano i cestini rosa "gumdrops" per una grande operazione di educazione civica e rispetto dell'ambiente.



L'obiettivo è dichiarare guerra al problema costituito dalle enormi quantità di gomme da masticare gettate a terra o attaccate a pavimenti, muri, panchine, mezzi pubblici, arredi urbani, o dovunque persone poco rispettose abbiano deciso di disfarsene.

Eurocommercial Properties Italia, proprietaria di numerosi centri commerciali in Europa tra i quali I Gigli, lancia oggi la campagna “Save the Chewingum” con lo scopo di alzare il livello di attenzione e la sensibilità di tutti verso il problema dello smaltimento delle gomme da masticare, a tutela dell’ambiente e della qualità delle nostre città e dei beni comuni.

Un problema ad alto impatto sociale e ambientale, più di quanto sembri. Si calcola che in Italia si consumino ogni giorno circa 28 milioni di gomme da masticare e troppe finiscono dove non dovrebbero. Oltre a danneggiare l’ambiente (la degradazione naturale avviene mediamente in 5 anni), la rimozione costa oltre 1 euro ogni chewingum, quindi molto più del costo del prodotto stesso.

Legambiente stima che le gomme da masticare siano al quarto posto nella classifica dei 10 rifiuti più inquinanti del pianeta (i mozziconi di sigarette sono al secondo). Come le cicche di sigarette, quindi, i chewingum hanno un alto impatto ambientale che è doveroso affrontare.

L'invenzione dei “gumdrops” per raccogliere e riciclare la gomma da masticare rappresenta una soluzione semplice ed economica per favorire comportamenti più educati e responsabili ora esiste. Qualche anno fa la designer inglese Anna Bullus ha ideato uno speciale raccoglitore che incoraggia il corretto smaltimento delle gomme da masticare e un sistema di riciclo per trasformarle in nuova risorsa. I raccoglitori di chewingum e il loro contenuto possono essere fusi per creare nuovi cestini ma possono anche essere riciclati per creare una plastica molto versatile con cui realizzare una moltitudine di oggetti.