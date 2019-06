05.06.2019 h 15:53 commenti

Ai giardini di Sant’Orsola si balla con la prima edizione di "Prato Summer Dance": tre giorni di festa per tutti

Dal 7 al 9 giugno, il parco ospiterà le esibizioni di otto scuole di danza pratesi. In programma anche tanti stage e lo "Street Food Garden". Ingresso libero e iniziative per le famiglie

Per tre serate i giardini di Sant’Orsola diventeranno una pista da ballo a cielo aperto dove provare a muovere i primi passi di danza ma soprattutto assistere a esibizioni di alto livello.

Dal 7 al 9 giugno, a partire dalle 18, la prima edizione di “Prato Summer Dance” accoglie esibizioni e stage dei generi di danza più disparati: dai balli caraibici allo swing, fino al reggaeton.

Sono ben otto le scuole pratesi che intratterranno il pubblico con le loro coreografie: Diablo Dance Evolution, Somos Salseros, Barrio Latino, Swing Mood, Royal Caribe, Ritmoteque, Maniac e Damas Y Caballeros. L'ingresso è libero.

L'evento, patrocinato dall'assessorato alla Cultura del Comune di Prato, nasce sotto la direzione artistica di Alessandro Rubino, in collaborazione con il maestro di ballo Davide Piro.

Accanto alla danza, il festival propone anche lo “Street Food Garden”. Tra le tante specialità culinarie offerte ci sarà il “chebuscio”, la versione pratese del kebab proposto dall’alimentari “Uscio e Bottega” e realizzato con le carni tipiche pratesi, come il fagotto del chianti e l’hamburger di chianina.

“Un'occasione importante – spiega il direttore artistico Alessandro Rubino – che unisce otto scuole di danza, tantissimi ballerini ma anche lo street food e tanto divertimento e giochi per bambini”.



