Ai giardini del Soccorso si sperimenta lo Start Park

Un progetto, basato sulla resilienza, in grado di trasformare lo spazio verde dietro le scuole Collodi in un luogo pensato per far fronte ai cambiamenti climatici attraverso la collaborazione dei residenti

Nuovo look per lo spazio verde dietro la scuola Collodi al Soccorso. Dopo l’attività insieme agli alunni della primaria, parte un nuovo progetto per una progettazione che sia in grado di far fronte ai cambiamenti climatici, e in modo particolare, al fenomeno delle “bombe d’acqua”. Il progetto Start Park, che è finanziato con 25mila euro da fondi europei e da 10mila da Iridra, prevede la realizzazione di piccole infrastrutture per raccogliere e redistribuire l’acqua. Iniziativa sostenuta dal Comune di Prato e realizzata con la collaborazione di Codesign Toscana e CUT Circuito Urbano Temporaneo.

“NeI giardino dietro le scuole Collodi – ha spiegato l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis – abbiamo già realizzato alcuni arredi urbani insieme agli alunni delle scuole, ora vogliamo proporre un nuovo progetto che sia coerente con i cambiamenti climatici a cui assistiamo partendo dal concetto di resilienza”

Un percorso partecipativo che coinvolge la cittadinanza e si articola in tre momenti:di pomeriggio dalle 16.30 alle 18 attività per bambini e, a partire dalle 18, al centro civico Sandro e Lea Pitigliani (via Milano 6/8) con i residenti per presentare il progetto e raccogliere le prime richieste, il 22 febbraio e il 14 marzo per la realizzazione dei prototipi richiesti e in Aprile una festa all’interno del parco.

“Il nostro compito - ha spiegato Alessia Menin di Iridra - è di proporre alcune soluzioni tecniche, penso ad esempio a un piccolo lago che si riempe in occasione delle grandi piogge e poi rilascia acqua nel terreno evitando che il giardino si trasformi in una palude- ma anche quello di spiegare alla cittadinanza i nuovi criteri di progettazione urbana”.

Il modello realizzato per il Soccorso può essere poi adattato anche ad altri giardini

“Attraverso questo percorso partecipativo – ha sottolineato Marco Berni presidente di Codesign – vogliamo anche sensibilizzare la cittadinanza sul cambiamento climatico.”





Edizioni locali collegate: Prato

