Ai fornelli Prato batte Pistoia, anche se di misura. Vittoria, però, ancor più significativa, visto che è stata ottenuta in trasferta.

La sfida a metà tra politica e campanile, è andata in scena ieri 24 aprile alla cattedrale ex Breda di Pistoia, dove è in corso la kermesse La Toscana in bocca, organizzata da Confcommercio. A sfidarsi, con tanto di mestolo e grembiule, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e l'assessore pratese Daniela Toccafondi, che ha sostituito all'ultimo momento il sindaco Biffoni, impossibilitato a partecipare.I due politici erano affiancati da altrettanti chef: Vincenzo Volpe pistoiese (Toscana Fair) e il pratese Tommaso Gei (Ristorante Il Capriolo). In 25 minuti dovevano preparare un piatto a base di mazzancolle e verdure fresche di stagione. La giuria, composta da giornalisti sia pratesi sia pistoiesi, compreso il direttore di Notizie di Prato Claudio Vannacci, alla fine ha incoronato il piatto proposto da Daniela Toccafondi e Tommaso Gei che ha battuto 22-21 quello cucinato dal sindaco di Pistoia e da Vincenzo Volpe.