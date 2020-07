01.07.2020 h 14:21 commenti

Ai domiciliari nell'abitazione trasformata in affittacamere abusivo, arrestato

In manette un quarantacinquenne con precedenti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della prostituzione. L'arresto eseguito dai carabinieri

La casa nella quale stava scontando gli arresti domiciliari era in realtà un affittacamere abusivo. Un pregiudicato cinese di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radimobile che ieri, martedì 30 giugno, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo, con precedenti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della prostituzione, aveva trasformato il suo appartamento, situato in via Chiti, in un affittacamere per i suoi connazionali. Sono stati i carabinieri a scoprirlo e in seguito a questo il tribunale ha emesso il provvedimento di detenzione in carcere.



