20.07.2022 h 13:46 commenti

Agita una mazza contro i passanti e poi ferisce un poliziotto, immobilizzato con il taser e arrestato

In manette è finito un quarantenne. Le accuse: resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. E' successo nel primo pomeriggio di ieri in via Pistoiese

C'è voluto l'utilizzo del taser per mettere fine alle intemperanze di un tunisino di 40 anni che nel primo pomeriggio di ieri, martedì 19 luglio, ha creato scompiglio in via Pistoiese agitando un'asta di metallo contro i passanti. Sono stati gli agenti della questura ad immobilizzare l'uomo e ad arrestarlo per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Non solo, infatti, il tunisino ha minacciato i passanti, ma ha anche rivolto l'asta di metallo contro i poliziotti che si sono difesi utilizzando la pistola a impulsi elettrici. Non contento, durante il tragitto verso la questura, l'uomo ha continuato a dimenarsi fino a colpire più volte uno degli agenti che è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus