27.09.2023 h 11:08 commenti

Agita un bastone contro i passanti, momenti di paura alla stazione del Serraglio

L'uomo, che sarebbe già noto alle forze dell'ordine, è stato segnalato dai volontari dell'associazione Oltre in servizio nella zona del Serraglio. Richieste di intervento alla polizia municipale e alla questura

Ha cominciato a fare avanti e indietro nell'ingresso della stazione del Serraglio minacciando con un bastone i passanti. Sono stati i volontari dell'associazione Oltre, impegnati nel servizio di controllo finalizzato a segnalare situazioni di illegalità o di pericolo per le persone, a intervenire cercando di calmare l'uomo, che sarebbe un pakistano già noto alle forze dell'ordine per le sue intemperanze. E' successo poco dopo le 10 di oggi, mercoledì 27 settembre. La situazione al Serraglio è tornata alla normalità dopo che lo straniero si è allontanato prendendo la direzione di viale Galilei. Immediata la segnalazione alla polizia municipale e alla questura che hanno inviato sul posto pattuglie per rintracciare e fermare l'uomo.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus