Agguato ambasciatore in Congo, il cooperante pratese rischia il processo

Rocco Leone, unico sopravvissuto al tragico assalto, è accusato di omicidio colposo dalla procura di Roma insieme ad un collega: avrebbero mentito sulla composizione del convoglio e non adottato le richieste misure di sicurezza

Il 22 febbraio dello scorso anno scampò alla morte durante il tragico assalto al convoglio dell'Onu all'interno del parco di Virunga, costato la vita all'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e al loro autista congolese Mustapha Milambo. Ma ora, a quasi un anno dall'anniversario della strage, il cooperante pratese Rocco Leone, unico sopravvissuto all'agguato, rischia di finire davanti ai giudici per rispondere all'accusa di omicidio colposo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha infatti chiuso le indagini relative alla morte di Attanasio e Iacovacci, ravvisando nel comportamento di Leone e di un collaboratore locale del Pam "Programma alimentare mondiale" un comportamento omissivo e negligente nel non adottare idonee misure di sicurezza (auto blindate, caschi e giubbotti antiproiettile) per il convoglio che doveva attraversare un'area ad altissima pericolosità proprio per la presenza di gruppi criminali e bande di ribelli. Ad aggravare la posizione di Leone e del collega, per la procura di Roma, non solo il fatto di non aver messo in atto le dovute procedure per garantire la sicurezza del diplomatico italiano e della scorta, ma anche aver attestato il falso per ottenere il permesso dagli uffici locali del Dipartimento di sicurezza dell'Onu, non comunicando la presenza dell'ambasciatore nel convoglio. Adesso i due indagati avranno il tempo di presentare eventuali memorie difensive o chiedere di essere interrogati, prima della probabile richiesta di rinvio a giudizio.

