Aggressioni nei pressi dei giardini di via Marx, caccia all’uomo

Carabinieri e polizia stanno cercando una persona che avrebbe ferito alcuni passanti. Uno è stato soccorso dalla Pubblica Assistenza e portato all’ospedale con varie ferite da taglio. Stessa sorte per almeno altre due vittime

Momenti di panico nella zona di via Marx dove sarebbero tre le aggressioni a scopo di rapina portate a termine da un uomo, pare straniero, che sarebbe in possesso di un’arma, forse un machete. Polizia e carabinieri, intervenuti sul posto intorno alle 23 di oggi, martedì 6 luglio, stanno cercando l’uomo che si starebbe aggirando tra i giardini pubblici e via Venezia. Un’ambulanza della Pubblica Assistenza è arrivata in via Marx per soccorrere un pakistano che, stando al suo racconto, è stato assalito e colpito. La vittima è stata medicata e portata al pronto soccorso con diverse ferite da taglio. E al pronto soccorso, negli stessi minuti, sono arrivati un uomo cinese e un terzo che hanno subito la stessa sorte del pakistano. L’intervento delle forze dell’ordine è attualmente in corso con una battuta in tutta l’area di via Marx.

Edizioni locali collegate: Prato

