04.03.2019 h 09:10 commenti

Aggressione sessuale in pieno giorno a una 15enne, condannato a quattro anni di reclusione

La ragazzina riuscì a sfuggire al maniaco rifugiandosi all'interno del Caffe 21, dove l'uomo fu arrestato dalla polizia

Inseguì una ragazzina di 15 anni, le toccò le parti intime e continuò a chiederle di fare sesso nonostante l’intervento di alcune persone che, di fronte all’insistenza dell’uomo e alla crisi di panico della giovane, chiamarono la polizia per farlo arrestare. Tutto in pieno giorno e in pieno centro storico ( LEGGI ).

A poco più di un anno e mezzo da quell’episodio - era il 13 luglio 2017 - l’uomo, un togolese di 28 anni accusato di violenza sessuale, difeso dall’avvocato Eugenio Zaffina, è stato processato con il rito abbreviato a condannato a quattro anni di reclusione. Il tribunale di Prato ha accolto la richiesta avanzata dal pubblico ministero Laura Canovai. La pesantissima molestia si consumò tra piazza San Marco e viale Piave dove la quindicenne trovò rifugio all’interno del Caffè 21 e dove il togolese non solo non frenò i suoi istinti sessuali ma addirittura sfidò i presenti che difendevano la ragazzina invitandola a chiudersi in bagno con lui per un rapporto intimo e dicendo a tutti che loro erano fidanzati e avevano bisogno di stare appartati.

Nel corso del processo è emerso un disagio psichico dell’imputato ma non così grave da incidere sulla capacità di intendere e volere. Un disagio emerso subito dopo l’arresto: il togolese, infatti, disse alla polizia di essere preda di incontrollabili impulsi sessuali.