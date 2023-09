03.09.2023 h 14:13 commenti

Aggressione in zona Abatoni, la proposta di Soldi (Cds): "Facciamo sfilare "nonno coraggio" all'8 settembre"

Il capogruppo del Centrodestra auspica che l'idea sia appoggiata da tutto il Consiglio comunale: "Un modello esemplare di altruismo e coraggio che tutti dovremmo aspirare a seguire"

Far sfilare "nonno coraggio" al Corteggio storico al fianco del sindaco sotto il Gonfalone del Comune di Prato. Lo propone il capogruppo del Centrodestra, Leonardo Soldi, in merito al triste fatto di cronaca avvenuto ieri pomeriggio nella zona degli Abatoni dove un 72enne in compagnia dei nipotini, è intervenuto a difesa di una giovane picchiata da un ragazzo che ha reagito colpendolo al volto per poi scappare. L'anziano è ricoverato in gravi condizioni al Santo Stefano dove è stato sottoposto a intervento chirurgico."Data la gravità dell’atto e le potenziali conseguenze sulla sua salute, - afferma Soldi - propongo che, se le sue condizioni lo permetteranno, quest’uomo sia invitato a sfilare al fianco del sindaco sotto il gonfalone della città durante il corteggio storico del prossimo 8 settembre. In un contesto di crescente violenza, è essenziale che la nostra comunità si unisca per condannare tali atti e sostenere coloro che esibiscono un coraggio straordinario. Quest’uomo è un modello esemplare di altruismo e coraggio che tutti dovremmo aspirare a seguire".Una proposta su cui Soldi auspica una unanime convergenza: "Nella mattinata di domani, protocollerò ufficialmente la richiesta al sindaco, mettendo per conoscenza il presidente del Consiglio Comunale e i colleghi capigruppo consiliari. Invito il Consiglio Comunale e l’intera cittadinanza di Prato a sostenere questa iniziativa, come segno tangibile del nostro impegno collettivo a promuovere l’altruismo, il coraggio e la solidarietà".