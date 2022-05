16.05.2022 h 09:07 commenti

Aggressione in viale della Repubblica, due uomini feriti. Intervento del 118 e della polizia

E' successo nella tarda serata di ieri nel tratto tra viale Montegrappa e via Ferrucci. I due, 30 e 39 anni, hanno raccontato di essere stati picchiati da un gruppo di persone. Indagini in corso

Due uomini, entrambi pakistani di 30 e 39 anni, sono stati soccorsi nella serata di ieri, domenica 15 maggio, in viale della Repubblica, dalle ambulanze del 118 e dagli agenti delle Volanti della questura. I due, trovati feriti e trasportati al pronto soccorso del Santo Stefano, hanno raccontato di essere stati aggrediti da un gruppo di connazionali poi fuggito. Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 23.20 nel tratto tra viale Montegrappa e via Ferrucci . Secondo la denuncia raccolta dalla polizia, i pakistani sarebbero rimasti vittima di una lite scoppiata tra due gruppi rivali. All'arrivo della Volante, c'erano solo il trentenne e il trentanovenne, tutti e due con feriti lievi ma che hanno comunque necessitato delle cure ospedaliere. I motivi alla base del violento litigio non sono stati ancora individuati con certezza dalla polizia che sta indagando.







