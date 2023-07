12.07.2023 h 10:03 commenti

Aggressione e minacce omofobe alla drag queen che si esibisce al Pride: denunciato

Il movimentato episodio risale alla scorsa settimana in via Santa Trinita. L'uomo ha anche rubato i vestiti di scena. I carabinieri lo hanno identificato nel giro di pochi giorni, era già pregiudicato

Prima ha cercato di colpire la drag queen che si stava esibendo davanti a centinaia di persone al Pride pratese in via Santa Trinita, poi si è scagliato contro di lei con pesanti offese omofobe per rubare, infine, gli abiti di scena. Per questo motivo un albanese di 35 anni è stato denunciato dai carabinieri alla procura per una serie di reati dal furto alle minacce aggravate.

I fatti risalgono a giovedì scorso e si sono svolti durante l'iniziativa sostenuta dal centro Lgbtqia+ di Prato davanti alla propria sede. I carabinieri, una volta raccolta la denuncia della vittima, hanno subito iniziato le indagini e nel giro di un paio di giorni sono riuciti ad identificare l'autore del raid omofobo, già pregiudicato e conosciuto alle forze dell'ordine.