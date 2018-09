03.09.2018 h 08:36 commenti

Aggressione carcere, il senatore La Pietra porta il caso in Parlamento. Biffoni: "Inaccettabile quanto avvenuto"

Il parlamentare di Fratelli d'Italia presenterà un'interrogazione. Silli denuncia: "Gli agenti non possono affrontare a mani nude certi soggetti". Ovattoni (Lega): "Gli stranieri scontino la pena nei loro paesi"

Tante le reazioni del mondo politico cittadino al gravissimo episodio avvenuto ieri mattina, 2 settembre, all'innterno del carcere de La Dogaia, quando un detenuto sudamericano ha aggredito quattro agenti di polizia penitenziaria ferendone gravemente uno ( LEGGI ).

Il caso approderà anche in Parlamento, grazie al senatore Patrizio La Pietra che ha annunciato la presentazione di un'interrogazione. E una dura posizione è anche quella presa dall'onorevole Giorgio Silli. Sul fronte locale, il sindaco Matteo Biffoni ha condannato senza appello l'episodio: "L'attenzione sugli istituti penitenziari deve essere altissima - dice - e dal ministero deve arrivare un segnale concreto anche per la Dogaia. Quanto è accaduto è inaccettabile, la tutela e la sicurezza degli agenti di polizia penitenziaria e di tutti coloro che vi lavorano devono essere sempre garantiti. Proprio un anno fa - prosegue il sindaco - fu discusso delle problematiche di sovraffollamento e delle difficili condizioni di lavoro degli agenti durante il consiglio Comunale straordinario, indetto per accendere i riflettori su una realtà importante come quella del carcere della Dogaia dove il personale è numericamente insufficiente rispetto alle esigenze".

Il senatore di Fratelli d'Italia Patrizio La Pietra, annunciando l'interrogazione parlamentare, denuncia: “La situazione all’interno del carcere pratese della Dogaia ha raggiunto limiti di assoluta intollerabilità. Occorre una soluzione radicale prima che sia troppo tardi. La situazione è fuori controllo - aggiunge - e non si tratta di percezione né di ‘sentito dire’ ma di fatti concreti, di aggressioni che si ripetono, di agenti che subiscono e questo non lo possiamo tollerare. I vertici del carcere vengano chiamati immediatamente a dare spiegazioni e nel caso si prendano provvedimenti. Va bene parlare dei diritti dei detenuti ma solo dopo aver garantito coi fatti, e solo con quelli, i diritti dei nostri agenti penitenziari".

Parole cui si associano quelle dell'onorevole di Forza Italia Giorgio Silli, che in passato si era già occupato della delicata situazione della Dogaia: "Solidarietà e vicinanza agli agenti feriti - dice -. Il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci, denuncia come i poliziotti penitenziari debbano affrontare del tutto a mani nude i soggetti più violenti. Questo è inaccettabile, come inaccettabili sono le condizioni nelle quali versa l’intera struttura penitenziaria di Prato: un’emergenza sulla quale più volte ho richiamato l’attenzione del governo e delle autorità competenti, anche attraverso un’interrogazione parlamentare a mia firma che non ha ricevuto alcuna risposta da parte dell’esecutivo".

Infine Patrizia Ovattoni, segretario provinciale della Lega: “Confidiamo sul lavoro del vicepremier Salvini per l'applicazione di quanto stabilito nel contratto di Governo in materia di ordinamento penitenziario, ovvero poter far scontare, al maggior numero di detenuti stranieri, la pena nel loro paese d'origine”, Una misura che, secondo l'esonente leghista, permetterebbe di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri.