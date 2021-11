27.11.2021 h 09:49 commenti

Aggressione al titolare di un noto locale del centro, denunciati tre giovani

Per loro è in arrivo anche il daspo urbano. Dovranno rispondere di lesioni personali aggravate

Ieri sera, 26 novembre, i carabinieri della Compagnia di Prato hanno individuato i responsabili dell’aggressione ai danni del titolare del locale “In piazzetta” in centro. Si tratta di tre ragazzi di nazionalità albanese tra i 26 e i 31 anni di età, tutti disoccupati e abituati ad avere a che fare con la legge. Oltre a dover rispondere del reato di lesioni personali aggravate nei confronti del titolare dell’esercizio, saranno colpiti da daspo urbano, misura preventiva che limita la liberà dei tre giovani affinché non ripetano episodi del genere. Durante il fine settimana scorso, al termine di una serata “brava”, i tre avevano aggredito il titolare e alcuni dipendenti del locale di piazzetta Buonamici, rovesciando tavoli e lanciando addirittura uno sgabello contro il titolare tanto da provocargli una ferita alla mano, oltre ovviamente a creare scompiglio nel centro. Le forze di polizia hanno quindi accentuato ulteriormente la loro presenza all’interno del centro storico durante i fine settimana anche prevedendo la presenza di personale in abiti civili.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus