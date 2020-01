10.01.2020 h 10:03 commenti

Aggressione a colpi di mannaia, il trentenne resta in carcere

Secondo quanto ricostruito dalla polizia alla base dell'alterco ci sarebbero futili motivi: il cinese non ha gradito lo stop momentaneo dello scuterista a bordo strada per fare una telefonata

E' rinchiuso in carcere in attesa dell'udienza di convalida il trentenne cinese che ieri mattina, 9 gennaio, ha colpito alla testa un cinquantenne italiano con una mannaia ( LEGGI) in via Marini all'angolo con via Pistoiese (e non via Filzi come comunicato ieri dalla questura).Oggi la polizia, che è intervenuta prontamente bloccando la furia dell'orientale, con precedenti in materia di spaccio, ha diffuso nuovi particolari sull'episodio.L'aggressione sarebbe nata a seguito di un banale diverbio tra i due dopo che l'italiano ha accostato con il suo scooter per fare una telefonata vicino a dove era seduto il cinese. Dalla violenza verbale con cui il trentenne gli si è rivolto si è passati in pochi secondi all'aggressione fisica con la mannaia. Il cinquantenne non ha riportato gravi ferite solo perchè indossava il casco. Una volta a terra, il cinquantenne è stato preso a calci sull'addome. Solo l'intervento dei passanti ha messo fine a tutto. L'atteggiamento aggressivo del cinese è ripreso anche con gli agenti intervenuti sul posto. Dopo averlo messo in sicurezza l'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Cinque i giorni di prognosi per il 51enne.