Aggredito e rapinato mentre percorre le strade del Soccorso in monopattino, un arresto

La vittima è stata bloccata e derubata del portafogli con alcune centinaia di euro e del telefonino. Un testimone ha visto e ha avvertito la polizia. In manette un ventenne

Un nigeriano di 20 anni, già noto per precedenti contro la persona e contro il patrimonio, è stato arrestato dalla polizia nella serata di ieri, giovedì 13 aprile, per rapina. Il giovane è stato fermato nella zona del Soccorso, subito dopo il colpo ai danni di un cinese. A dare l'allarme è stato un pakistano che ha assistito alla scena e ha immediatamente avvertito la questura. Secondo la ricostruzione degli agenti delle Volanti, il cinese era a bordo di un monopattino quando è stato avvicinato da due persone di colore che lo hanno aggredito e poi gli hanno sottratto il portafogli contenente alcune centinaia di euro e il telefonino. Quando è arrivata la macchina della polizia, uno dei rapinatori ha cercato di nascondersi in un punto dove è presente della vegetazione, ma è stato individuato e bloccato. Gli agenti hanno dovuto faticare non poco però, tanto che è nata una colluttazione con il giovane che ha cercato in tutti i modi di evitare le manette. Il suo complice è invece riuscito a dileguarsi. L'arrestato è in attesa del processo per direttissima.



Edizioni locali collegate: Prato

