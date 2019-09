14.09.2019 h 09:02 commenti

Aggredito e rapinato da due trans: brutta disavventura per un automobilista

Polizia e carabinieri sono intervenuti nella notte in zona Stadio e sono riusciti a catturare uno degli aggressori, che aveva appena preso di mira una seconda vittima

Brutta avventura per un uomo di 54 anni che questa notte, 14 settembre, è rimasto vittima di un'aggressione da parte di due transessuali brasiliani, che lo hanno anche rapinato di 80 euro. E' successo poco prima delle 4 in via Firenze, vicino allo Stadio. Sul posto sono intervenute pattuglie della questura, della polizia stradale e dei carabinieri. Uno degli aggressori è stato bloccato poco lontano, dopo aver aggredito un secondo automobilista. In manette è così finito un 28enne brasiliano, domiciliato a Prato e con precedenti per reati di varia natura. Il complice è invece riuscito a scappare.

Secondo quanto dichiarato dalla vittima, i due trans lo hanno avvicinato con il pretesto di farsi offrire una sigaretta, per poi introdursi nella sua auto e aggredirlo. Il brasiliano deve ora rispondere delle accuse di rapina aggravata, danneggiamento, visto che si è accanito contro l'auto della vittima, e anche di resistenza a pubblico ufficiale. E' stato portato nel carcere di Sollicciano in attesa di comparire davanti al giudice.