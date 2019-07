03.07.2019 h 13:00 commenti

Aggredito e morso dal vicino si difende con un pugno, per Tribunale e Appello troppa violenza ma la Cassazione annulla tutto

La paradossale vicenda di un pratese di 51 anni condannato in primo e secondo grado per lesioni ed eccesso di legittima difesa. I giudici della Suprema Corte dispongono un nuovo processo

nadia tarantino

Per liberarsi dal rivale che gli stava mordendo un'ascella avrebbe dovuto non tirargli un pugno al volto, come fece, ma tappargli il naso così da costringerlo ad aprire la bocca per respirare e, dunque, a lasciare la presa. Una tesi, questa del Tribunale di Prato, condivisa dalla Corte di Appello di Firenze, che lo scorso anno aveva confermato la condanna a carico di un pratese di 51 anni accusato, oltre che di lesioni colpose, anche di eccesso colposo di legittima difesa. La Cassazione, a cui l'imputato ha presentato ricorso, ha annullato la sentenza di secondo grado e rinviato di nuovo il processo alla Corte di Appello.I fatti. Tra l'imputato e il suo vicino di casa scoppia una lite. Secondo la ricostruzione, l'imputato subisce un'aggressione prima verbale e poi fisica che, dopo qualche spintone, si concretizza con un morso all'ascella. Per staccare il rivale, l'uomo gli sferra un pugno al volto e gli provoca lesioni che necessitano di cure mediche. I giudici di primo e secondo grado riconoscono un eccesso colposo di difesa che l'imputato avrebbe potuto evitare in due modi: tappando il naso del suo avversario così da fargli aprire la bocca oppure appoggiare la mano aperta sul viso e allontanarlo. Insomma, stando al convincimento dei giudici, l'imputato avrebbe potuto liberarsi con modalità diverse e meno violente.“Il delineato passaggio motivazionale – si legge nella sentenza della Cassazione in riferimento alla decisione dei giudici dell'Appello – è inficiato dalle dedotte aporie di ordine logico, posto che la massima di esperienza richiamata dai giudici, in base alla quale la chiusura delle narici obbliga fisicamente il soggetto che tiene serrata la mandibola nell'azione mordace ad aprire la bocca per respirare, non tiene conto della concitazione del momento e dell'elevato grado di aggressività palesata dall'assalitore che stava realizzando una pervicace manovra offensiva in danno dell'imputato”.Di più. La Cassazione ha anche chiesto ai colleghi della Corte d'Appello di valutare l'eventuale applicabilità della nuova norma sull'eccesso colposo nella legittima difesa in quanto “il diverbio tra l'imputato e la parte civile ha preso avvio mentre il primo si trovava all'interno del giardino recintato posto al piano terra del palazzo”. Una circostanza che, se confermata, assumerebbe una rilevanza sostanziale visto che la nuova legge sulla legittima difesa “esclude la punibilità se chi ha commesso il fatto ha agito per la salvaguardia della propria e dell'altrui incolumità e in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”.