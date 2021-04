01.04.2021 h 09:20 commenti

Aggrediti in casa e feriti a colpi di machete: paura a Maliseti

Il grave fatto di sangue è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in un appartamento di via Senio. In cinque hanno messo a segno quello che sembra un raid punitivo. Sulla vicenda indagano i carabinieri

Si è concluso con due maghrebini feriti, di cui uno in maniera seria ad una mano, quello che sembra essere un vero e proprio raid punitivo, andato in scena nel tardo pomeriggio di ieri 31 marzo a Maliseti. I carabinieri stanno adesso cercando di ricostruire i retroscena del grave fatto di sangue che ha visto protagonisti una banda di cinque nordafricani che, machete in pugno, ha fatto irruzione in un appartamento di via Senio abitato da almeno tre connazionali. La vicenda è raccontata sull'edizione di stamani de La Nazione e si è chiusa con due degli aggrediti portati al Santo Stefano: uno con una ferita da taglio alla nuca, l'altro con il rischio di perdere due dita di una mano, raggiunta da un fendente di machete. Un terzo maghrebino sarebbe riuscito a mettersi in salvo chiudendosi in bagno. Gli aggressori, dopo il raid, sono fuggiti a bordo di un'auto e durante la fuga hanno anche provocato un incidente.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus