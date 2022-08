30.08.2022 h 09:32 commenti

Aggrediti e picchiati in strada, un uomo e una donna gravi con ferite alla testa

È successo ieri sera a San Paolo. Sul posto 118 e carabinieri. Indagini in corso per ricostruire i fatti che sarebbero stati originati da una violenta lite per questioni di lavoro

Aggrediti e picchiati in strada, davanti al portone di casa. Le vittime sono due cinesi, un uomo e una donna. Entrambi sono arrivati all'ospedale Santo Stefano con ferite alla testa e in altre parti del corpo. È successo intorno alle 21 di ieri, lunedì 29 agosto, in via Clementi a San Paolo. I due sono stati soccorsi dal 118. Sul posto i carabinieri. La donna, che parla qualche parola di italiano, è riuscita a dare qualche indicazione ai militari facendo riferimento ad una lite scoppiata con altri connazionali per questioni di lavoro. Le indagini sono in corso perché non è chiara la dinamica dell'aggressione né il numero delle persone coinvolte.

Edizioni locali collegate: Prato

