23.02.2023 h 15:16 commenti

Aggredita sotto casa, l'ipotesi della rapina scartata anche dagli inquirenti

Procura e polizia stanno indagando a 360 gradi per ricostruire il movente della selvaggia aggressione alla barista ricostruendo la vita, le frequentazioni, le amicizie della donna

Sono diverse le piste che la polizia sta seguendo per spiegare il motivo della brutale aggressione di cui è rimasta vittima, nella notte tra lunedì e martedì scorso, Martina Mucci, 28 anni, barista in un pub nella zona di viale Galilei. La Squadra mobile, coordinata dal sostituto Valentina Cosci, sta ricostruendo la vita, le frequentazioni, le amicizie della donna partendo dalle primissime voci che sono circolate nell'ambiente di lavoro: “Non è una rapina, sappiamo tutti che non si tratta di una rapina”. Parole che hanno trovato conferma nelle poche dichiarazioni della vittima che ha detto di non credere che i suoi aggressori volessero rapinarla. Gli investigatori hanno immediatamente recepito quelle poche frasi che lasciano pensare a qualche episodio precedente all'aggressione che potrebbe aver messo tutti in allarme. Indagini serrate per chiudere al più presto il cerchio e soprattutto svelare il movente di tanta violenza: la donna è stata aggredita nell'atrio della palazzina nella quale abita, a La Pietà, non distante dal pub. Ad accanirsi su di lei sono stati due uomini incappucciati e con in pugno un coltello, forse un taglierino: l'hanno colpita in pieno viso, botte a ripetizione al naso e sulla bocca fino a renderla quasi irriconoscibile. Se ne sono andati portando via la borsa della vittima quando qualcuno ha acceso le luci del pianerottolo, svegliato dalle urla e dai rumori. Una rapina? Gli investigatori non credono troppo a questa ipotesi: perché 'sfasciare' il viso di una donna a cui si vuol portare via la borsa? E perché accanirsi sul viso, perché colpire con cieca violenza proprio il naso e la bocca, le parti che Martina cura di più? E' proprio la modalità dell'aggressione che spinge anche la procura a non dare troppo credito all'ipotesi della rapina. Chi ha agito, insomma, voleva proprio farlo contro la ventottenne: non un'aggressione a caso, non una vittima a caso, non un fatto 'di strada'. I contorni, ancora molto sfumati, fanno ipotizzare proprio questo:la volontà di punire la donna, di farle uno spregio.

Le indagini vanno avanti e qualcosa nelle ultime ore sembra sia emerso. Bocche cucite, nessuno parla, nessuno si lascia sfuggire particolari. La sensazione è che il lavoro degli inquirenti sia arrivato ad un punto di svolta.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus