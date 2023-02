25.02.2023 h 12:50 commenti

Aggredita mentre rincasa, raccolta fondi e festa l'8 marzo perché Martina torni a sorridere

Maria Cosmo, titolare del locale dove la 28enne lavora, ha costituito un comitato e dato vita ad una sottoscrizione per raccogliere i fondi destinati alle cure mediche

Si mobilita la solidarietà per Martina, la ragazza che il 21 febbraio alle 2 di notte è stata aggredita sul pianerottolo di casa mentre rientrava dal lavoro. Chi l'ha picchiata si è accanito sul viso, spaccandole il naso e soprattutto i denti, ldeturpando il volto della giovane. E proprio per permetterle di tornare a sorridere, Maria Cosmo titolare di Hop’N Drop, il locale dove Martina lavora, ha costituito il comitato “Tutti insieme per Martina” e una sottoscrizione per aiutarla a pagare le spese per la ricostruzione del suo sorriso “Purtroppo – spiega Cosmo - non tutte saranno sostenute dalla sanità pubblica, così ho deciso di lanciare questo appello perché Martina possa tornare ad essere bella come prima. Sarà un percorso lungo, ma tornerà ad essere se stessa e tutto . Tutto lo staff e i clienti di Hop’N Drop non vedono l’ora che ritorni ad essere la donna splendida e sorridente che è sempre stata”.

Non solo raccolta fondi tramite l'iban IT56Y0103070500000000625273, ma anche una grande festa in occasione dell'8 marzo. “Speriamo che il cuore grande delle persone possa aiutare questa donna, perché la violenza, in ogni forma, non è assolutamente concepibile”.Maggiori informazioni sulle modalità della raccolta sulle pagine facebook hopndroppub o instagram hop_n_drop_. O contattando il numero 05741940486.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus