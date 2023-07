19.07.2023 h 20:34 commenti

Aggredita in pieno giorno e portata in ospedale la nuora del segretario comunale della Lega Clavier

La vittima, 25 anni, stava rincasando quando due persone sono entrate in azione. La donna è riuscita a raggiungere il portone e a chiedere aiuto al marito. È successo nella zona del Soccorso. Clavier: "Città fuori controllo"

Aggredita in pieno giorno da due uomini mentre stava rincasando dal lavoro. Brutta avventura quella capitata alla nuora del segretario comunale della Lega, Luis Micheli Clavier. La donna, 25 anni, di origine cinese, fresca del matrimonio celebrato lo scorso fine settimana, si è difesa ed è riuscita a raggiungere il portone e a suonare il campanello per chiedere aiuto al marito. I due malviventi, che quasi certamente puntavano alla borsa della giovane, si sono allontanati in sella ad un motorino. È successo in via Siena intorno alle 19.30 di oggi, mercoledì 19 luglio. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e un'ambulanza che ha trasportato la vittima al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. Comprensibile lo choc per quanto successo. L'aggressione è avvenuta a due passi dal portone di casa, nel parcheggio interno riservato ai residenti. "Situazione ormai fuori controllo - il commento di Clavier - si pensa all'Urban jungle che ancora non abbiamo capito cosa è e a cosa serve e intanto scippi e rapine avvengono a tutte le ore. Una città allo sfascio come testimoniano le tante denunce sul degrado e sull'illeglità che la Lega propone ogni giorno". Le indagini sono in corso. Le telecamere installate nella zona potrebbero dare risposte agli inquirenti.

Edizioni locali collegate: Prato

