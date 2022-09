19.09.2022 h 13:40 commenti

Aggredita e rapinata del telefono cellulare mentre rincasa

E' successo stanotte in via Pistoiese al confine tra i comuni di Prato e Montemurlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

E' stata picchiata e rapinata mentre stava rincasando, nel cuore della notte. La vittima è una donna cinese che intorno alle 2 di stanotte 19 settembre è stata presa di mira da un bandito solitario, descritto come un nigeriano. L'agguato è avvenuto in via Pistoiese al confine tra i comuni di Prato e Montemurlo e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Tenenza di Montemurlo, intervenuti con una pattuglia. Per fortuna la donna, nella colluttazione, non ha riportato ferite serie e non ha voluto nememno essere portata al pronto soccorso. Il malvivente l'ha aggredita ed è riuscito a portarle via il telefono cellulare. Purtroppo non ci sono stati testimoni che hanno assistito all'aggressione e la zona è poco coperta dalle telecamere.

