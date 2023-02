21.02.2023 h 14:17 commenti

Aggredita e picchiata selvaggiamente mentre rincasa dal lavoro

La vittima è una giovane di 28 anni finita in ospedale con numerose ferite al volto e alla testa. Due persone incappucciate l'hanno attesa stanotte sotto casa. le indagini sono della polizia

Una giovane donna è stata aggredita questa notte, 21 febbraio, mentre rincasava dal lavoro. E' successo intorno alle due in una strada del quartiere della Pietà. Sulla vicenda sta indagando la Questura che non ha voluto però fornire ulteriori particolari, limitandosi solo a confermare l'episodio e le indagini in corso.

La vittima dell'aggressione è una 28enne che lavora in un pub del centro. Soccorsa dal 118, è stata portata in ospedale in codice giallo con numerose ferite al volto e alla testa. Tra le varie contusioni, anche la frattura del setto nasale e la rottura di un dente. La giovane sarebbe stata aggredita da due persone incappucciate, che l'attendevano sotto casa e che sarebbero state armate con un coltello e un rasoio. Violentissima l'aggressione, come testimoniato dalle evidenti tracce di sangue rimaste sul pianerottolo dell'abitazione della 28enne. Proprio l'intensità e le modalità del pestaggio farebbero pensare non tanto ad una rapina quanto ad un agguato vero e proprio nei confronti della giovane, forse dovuto a motivi di natura passionale.