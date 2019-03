07.03.2019 h 12:54 commenti

Aggredita e palpeggiata da tre persone in via Baldinucci: momenti di terrore per una donna

E' successo ieri sera all'altezza dei giardini. Gli aggressori messi in fuga dall'intervento di alcuni clienti della vicina pizzeria. Sul posto una pattuglia della guardia di finanza

Momenti di terrore per una donna che intorno alle 22.45 di ieri sera, 6 marzo, è stata aggredita da tre persone che le hanno messo le mani addosso e hanno cercato di palpeggiarla dopo averla immobilizzata. E' successo vicino ai giardini tra via Baldinucci e via Rai, in un punto già da tempo al centro delle proteste dei residenti per i bivacchi da parte di sbandati.

La vittima è una 45enne originaria della Repubblica Ceca ma da tempo residente a Prato. Era appena scesa dall'auto parcheggiata sotto casa del fidanzato, quando è stata affrontata dai tre: "Stai zitta e vieni con noi", le hanno detto prima di accerchiarla e afferrarla.

Ad aggredire la donna, secondo la sua testimonianza, sono stati tre stranieri, probabilmente nigeriani. Per fortuna alcuni clienti della vicina pizzeria sono usciti e, sentendo le grida della giovane, sono accorsi in suo aiuto facendo fuggire i tre aggressori. Sul posto è poi intervenuta una pattuglia della guardia di finanza. I militari, dopo aver soccorso la donna e ascoltato il suo racconto, hanno effettuato una battuta di ricerca in zona ma ormai i tre aggressori si erano dileguati. Oggi la donna con il suo compagno andranno dai carabinieri per formalizzare la denuncia.

"E' stata un'esperienza terribile - racconta Fabrizio Lombardi, compagno della donna aggredita -. La mia fidanzata ha passato la notte a piangere, è terrorizzata. Quello che mi fa arrabbiare è che da tempo come Comitato di via Pomeria abbiamo denunciato la situazione di questi giardini. Qui lo spaccio avviene a ogni ora del giorno, la notte poi ci sono i bivacchi di nigeriani che gravitano intorno ad un market. E' una situazione insostenibile e qualcuno deve fare qualcosa al più presto".