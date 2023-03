02.03.2023 h 13:02 commenti

Aggredita all'alba e ferita al collo: grave una donna di 48 anni

La vittima soccorsa in codice rosso in via Ciabatti. E' stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e la prognosi è riservata. Le indagini sono della polizia che sta ricostruendo la dinamica dell'aggressione

Una donna di 48 anni, di nazionalità cinese, è stata soccorsa in codice rosso in via Ciabatti, poco dopo le 6 di questa mattina 2 marzo. La donna è stata portata d'urgenza al pronto soccorso del Santo Stefano, le sue condizioni sarebbero gravi. ha ferite profonde da taglio al collo ed è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno subito avviato le indagini per risalire al feritore. Al momento l'unica cosa certa è che la donna è stata aggredita e colpita da qualcuno che, viste le ferite, voleva uccidere. Su chi sia stato e sul movente, per ora non ci sono certezze e gli accertamenti della Questura stanno procedendo a 360 gradi, senza escludere nessuna pista investigativa.

