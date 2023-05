29.05.2023 h 13:38 commenti

Aggrediscono un uomo per rubargli la bicicletta, arrestati dai carabinieri

La vittima si è opposta con forza ai malviventi ed è riuscita a metterli in fuga. Un passante ha subito avvertito il 112. E' successo nella zona di Baciacavallo

Hanno tentato di rubare la bicicletta ad un cinese e per farlo lo hanno ferito. Due nigeriani di 32 e 28 anni, clandestini pluripregiudicati e senza fissa dimora, sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri. L'accusa è rapina. E' successo nella mattina di venerdì 26 maggio nella zona di Baciacavallo, in via da Lentini. La vittima è un quarantenne che, per difendere la bicicletta, ha afferrato il manubrio e si è ferito a una mano mentre i due malviventi cercavano di sfilargliela. Il colpo è fallito grazie ad un passante che ha sentito le urla e ha subito avvertito il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Iolo e del Radiomobile. Secondo la ricostruzione, il cinese era in sella alla bicicletta e stava parlando al telefono quando è stato avvicinato e aggredito dai due nigeriani; uno lo ha afferrato per un polso mentre l'altro gli ha preso la bici a cui però la vittima si è aggrappata con forza. Le urla e le richieste d'aiuto hanno messo in fuga i malviventi che però sono stati bloccati poco distante dai carabinieri. Uno dei due è stato trovato in possesso di un coltellino con una lama di sette centimetri ed è stato anche denunciato, l'altro, invece, di una dose di eroina e per questo è stato segnalato alla prefettura.



