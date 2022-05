05.05.2022 h 10:50 commenti

Aggrediscono e rapinano una donna, preso uno dei banditi grazie ad un testimone coraggioso

Il passante ha subito chiamato i carabinieri e poi ha seguito i malviventi fornendo informazioni sulla loro direzione di fuga. La vittima, invece, si è allontanata ed è stata rintracciata solo dopo molte ore

Con due complici aveva appena rapinato una donna cinese, ma la sua fuga è stata interrotta dai carabinieri del Radiomobile di Prato che lo hanno bloccato e arrestato. In manette è finito un 28enne originario del Ghana, regolare sul territorio italiano, senza fissa dimora e nullafacente. I complici sono riusciti a scappare.

E' successo la mattina del 3 maggio, quando i tre malviventi hanno seguito la loro vittima nella zona di via Valentini per poi aggredirla non appena aveva imboccato a piedi via Torelli. Qui la donna è stata circondata, immobilizzata e poi rapinata della borsetta. Nelle concitate fasi della rapina, la donna ha riportato anche delle escoriazione alle mani.

Ad allertare i carabinieri è stato un testimone, che ha avuto la prontezza di seguire i primi movimenti dei rapinatori comunicandoli alla centrale operativa della Compagnia che ha potuto così coordinare le ricerche da parte delle pattuglie del Radiomobile intervenute con tempestività.

I rapinatori, nella fuga, hanno preso strade diverse e così al momento solo uno è stato bloccato, ma le indagini proseguono per risalire ai complici. Il ghanese ha anche cercato di disfarsi della refurtiva gettandola sotto un auto, dove la borsetta è stata poi recuperata.

La vittima, dopo aver subito la rapina, non si era attivata per denunciarla e, anzi, si era allontanata così da restare ignota per diverse ore, finché non è stata rintracciata per la formalizzazione della denuncia e per riavere la borsa. Il 28enne dopo l’arresto è stato portato in carcere alla Dogaia.



