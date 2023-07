13.07.2023 h 13:39 commenti

Aggrediscono e rapinano una donna in via Turchia, tre giovani arrestati dalla polizia

In manette anche un minorenne. E' successo ieri pomeriggio. I malviventi hanno cercato di strappare la catenina che la vittima portava al collo e quando il tentativo è fallito l'attenzione è caduta sul monopattino e sul marsupio contenente telefonini e documenti

Compariranno davanti al giudice domani, venerdì 14 luglio, i due marocchini di 18 e 28 anni arrestati dalla polizia per rapina ai danni di una donna cinese. Il colpo è stato messo a segno in via Turchia nel pomeriggio di ieri. In manette è finito anche un terzo marocchino, minorenne e per questo la sua posizione viene trattata dalla procura dei minori di Firenze.

Secondo la ricostruzione degli agenti, alla donna, 42enne, sono stati sottratti il monopattino su cui viaggiava e il marsupio dopo che è fallito quello di strapparle dal collo la catenina d'oro. La vittima è riuscita a far resistenza e a salvare la catenina ma i tre magrebini, che non hanno voluto saperne di restare a mani vuote, l'hanno aggredita e spinta a terra per impossessarsi degli altri beni. Uno dei malviventi, il diciottenne, è stato bloccato quasi subito e trovato in possesso di due telefoni cellulari e dei documenti della cinese e di un coltello a serramanico. Le successive ricerche, estese fino a Casale, hanno permesso di bloccare anche gli altri due marocchini mentre si allontanavano a bordo del monopattino. Gli agenti hanno avuto la meglio sui due che non hanno esitato a ingaggiare una colluttazione nella speranza di evitare l'arresto.



