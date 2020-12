07.12.2020 h 13:48 commenti

Aggredisce un uomo e gli ruba il telefonino, denunciato quarantatreenne

E' successo domenica pomeriggio in via Muzzi. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione di una lite tra due persone. L'aggressore ha cercato di allontanarsi ma è stato rintracciato

Hanno litigato in mezzo alla strada e solo l'intervento della polizia ha messo fine all'aggressione che ha coinvolto un marocchino di 43 anni e un pakistano di 38. E' successo intorno alle 16.30 di ieri, domenica 6 dicembre, in via Muzzi. Secondo la ricostruzione degli agenti, sarebbe stato il nordafricano, già noto per i suoi precedenti penali, a colpire il pakistano con un pugno al volto per poi sottrargli il telefonino e allontanarsi in direzione di piazza San Domenico. L'aggressore è stato rintracciato dai poliziotti e denunciato. Il pakistano, pur ferito, ha rifiutato le cure del 118.



Edizioni locali collegate: Prato

