04.09.2020 h 11:25 commenti

Aggredisce un ragazzo di 18 anni e lo accoltella dopo averlo picchiato

Grave fatto di sangue ieri sera ai giardini della stazione: il feritore è stato poi rintracciato e arrestato dai carabinieri. la vittima portata in ospedale e giudicata con una prognosi di 30 giorni

Prima ha aggredito un ragazzo di 18 anni con calci e pugni, poi è tornato alla carica e stavolta lo ha colpito in testa con una bottiglia per poi accoltellarlo ad un braccio, usando un grosso coltello da cucina.

Il gravissimo fatto di sangue è avvenuto ieri sera, 3 settembre, nei giardini di piazza Stazione. Alla fine i carabinieri hanno arrestato il feritore: un 23enne originario del Gambia. La vittima è un suo connazionale e dopo essere stato soccorso dal 118 è stato portato all'ospedale e qui medicato per le ferite con una prognosi di 30 giorni.

Il 23enne comparirà oggi davanti al giudice per rispondere dei reati di lesioni personali gravissime, resistenza con minaccia a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Il movimentato episodio è iniziato verso le 22 di ieri sera. La violenza, al momento senza rilevanti motivazioni, si sarebbe svolta in due momenti diversi culminati con l'accoltellamento. I carabinieri del Radiomobile, intervenuti insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo, hanno subito attivato i soccorsi nei confronti del ferito, per poi rintracciare, dopo circa 40 minuti, il feritore grazie anche a delle segnalazioni pervenute e coordinate dalla centrale operativa.

Non appena raggiunto dai carabinieri, l’uomo ha prima tentato di disfarsi dell’arma che aveva usato per ferire il connazionale, poi ha tentato di intimidire i militari esibendo le mani sporche di sangue, infine ha iniziato a minacciarli di morte. I carabinieri lo hanno quindi immobilizzato ed ammanettato. La perquisizione sull’uomo ha permesso ai militari di rinvenire in suo possesso anche 12 grammi di marjuana suddivisi in dosi più un martello ed un cacciavite.