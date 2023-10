20.10.2023 h 13:23 commenti

Aggredisce titolare di un negozio di telefonia per rubare 800 euro dalla cassa, denunciato per rapina

E' successo ieri in via Roma. Il presunto autore è stato rintracciato poco dopo in centro ma non essendoci più flagranza è scattata solo la denuncia a piede libero

Un 33enne di origine pachistana ha rapinato un connazionale titolare di un negozio di telefonia in via Roma. Dopo un diverbio per il mancato pagamento di una tessera telefonica, l'uomo è passato all'aggressione fisica per poi prendere dalla cassa circa 800 euro. E' successo ieri, 19 ottobre, attorno alle 14. Sul posto è intervenuta una volante e un'ambulanza inviata dal 118 per medicare le ferite riportate dal commerciante nello scontro con il connazionale.

Dalla descrizione fornita e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza interna, i poliziotti sono riusciti a ribtracciare l'autore della rapina in centro. Del denaro rubato non c'era più traccia. Non potendo più contestare la flagranza, l'uomo, con precedenti di polizia, è stato denunciato a piede libero per rapina. Il titolare ha formalizzato la denuncia contro di lui.





