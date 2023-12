03.12.2023 h 11:56 commenti

Aggredisce poliziotti e carabinieri intervenuti in via Santa Trinita: arrestato un 26enne

Due militari sono rimasti contusi in maniera lieve. L'intervento nella notte tra venerdì e sabato dopo la segnalazione di una lite con un giovane che girava armato di coltello

Un pratese di 26 anni, con numerosi precedenti, è stato arrestato poco dopo la mezzanotte di ieri sabato 2 dicembre, dai poliziotti e carabinieri intervenuti in via Santa Trinita dopo la segnalazione di una lite in strada con un giovane che era stato visto brandire un coltello.

Una volta sul posto gli agenti della Volante hanno rintracciato il giovane, che perdeva sangue da una mano e ha detto di essere stato vittima di una aggressione. E in effetti un coltello è stato trovato gettato in un'aiuola, anche se il 26enne ha negato che fosse suo. Il giovane è apparso fin da subito in stato di forte agitazione e ha cercato di scappare, nonostante fosse nel frattempo arrivata anche un'auto dei carabinieri, in supporto ai poliziotti. Proprio durante le concitate fasi del tentativo di fuga, due militari sono stati colpiti e hanno riportato lesioni guaribili in 5 giorni. Il 26enne è stato invece arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.