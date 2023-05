13.05.2023 h 15:36 commenti

Aggredisce l'agente della Municipale che lo ha fermato mentre guidava stando al telefono

E' successo in via Paronese. L'automobilista ha strattonato la donna e ha cercato di strapparle dalle mani il verbale di multa. E' stato denunciato per i reati di lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Fermato da una pattuglia della polizia municipale mentre stava guidando e al tempo stesso usando il telefonino, ha aggredito una delle agenti, strattonandola e cercando di strapparle dalle mani il verbale che stava compilando. E' successo nella giornata di giovedì 11 maggio in via Paronese. Le agenti della pattuglia, dopo aver effettuato il controllo dei documenti, avevano appena informato l'automobilista, un cittadino italiano, che sarebbe stato sanzionato per l'uso dell'apparecchio telefonico durante la guida, quando questi ha dato in escandescenza. L'esagitato è stato quindi blocacto e poi denunciato a piede libero per i reati di lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'agente contusa, invece, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Prato dove veniva refertata con 5 giorni di prognosi.

