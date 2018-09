28.09.2018 h 13:15 commenti

Aggredisce i poliziotti mentre cercano di identificarlo

Protagonista un 26enne con precedenti. Fermato da una Volante in piazza Mercatale ha fornito false generalità, accompagnato in Questura, ha aggredito gli agenti. L'uomo è stato denunciato

E' stato fermato da una pattuglia delle Volanti, questa mattina 28 settembre poco dopo le 5, durante l’attività di controlli in piazza Mercatale, ma ha fornito false generalità. I poliziotti così, lo hanno accompagnato in Questura per le procedure di identificazione e qui ha aggredito gli agenti che sono stati costretti a contenere i suoi accessi di ira. Protagonista un 26enne marocchino, clandestino in Italia con numerosi precedenti.

L’uomo denunciato per soggiorno illegale, resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità, è stato trasportato dal personale del 118 al Santo Stefano per essere medicato visto che ha riportato alcune contusioni durante il suo show in Questura.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus