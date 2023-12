18.12.2023 h 08:56 commenti

Aggredisce i passanti e scaglia transenne contro le auto: arrestato

L'uomo era completamente ubriaco: ha picchiato anche un soccorritore del 118 e poi se l'è presa con i poliziotti. E' successo tra via Pomeria e via Baldinucci la sera di sabato scorso

E' finito con le manette ai polsi il sabato sera di eccessi di un 34enne di nazionalità pakistana che il 16 dicembre ha seminato il caos tra i passanti e gli automobilisti in transito tra via Pomeria e via Baldinucci. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha prima iniziato a molestare chiunque trovasse sulla propria strada, per poi prendere delle transenne e scagliarle contro le auto in sosta. Quando è arrivata un'ambulanza, l'uomo se l'è presa anche con i soccorritori, aggredendone uno. E non poca fatica hanno dovuto impiegare anche i poliziotti delle Volanti che alla fine sono riusciti a bloccare l'esagitato, arrestandolo per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo straniero non si è calmato nemmeno una volta messo portato in Questura, dove ha continuato nel suo show.

